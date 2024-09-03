Назван срок, к которому «Кик-Заубер» хочет определиться со вторым гонщиком

Авторитетная бразильская журналистка Жулиане Серазоли сообщила, что команда Формулы-1 «Кик-Заубер» хочет определиться со вторым пилотом к следующему этапу чемпионата мира в Баку, который пройдёт с 13 по 15 сентября.

«Насколько я знаю, «Кик-Заубер», который станет «Ауди», хочет решить вопрос со вторым пилотом в ближайшее время, а именно сделать это даже до Гран-при Азербайджана в Баку… Удастся ли это решить? Их приоритетом является продление контракта с Боттасом на один год, которое предназначено только для того, чтобы он помог команде найти стабильность до прибытия «Ауди». И «Кик-Заубер» явно хочет попрощаться с Чжоу.

Что касается шансов Габриэла Бортолето, то это сложный вопрос. Для команд Формулы-1 результаты в Формуле-2 сейчас не имеют такого большого значения, они не понимают, как к ним относиться. Поэтому команды Ф-1 сконцентрированы на тестах старых машин, на участии новичков в свободных практиках и на работе на симуляторе — так они могут лучше контролировать, насколько хорош тот или иной парень. Есть ли шанс у Габриэла? Да, и эта победа в Монце, очевидно, ему не повредит. Но есть такие факторы, как желание «Кик-Заубера» быстро закрыть вопрос, есть Боттас в роли фаворита, и есть проблема, что люди из Формулы-1 считают Формулу-2 немного странной», — сказала Серазоли в видео на YouTube-канале.

Ранее итальянец Маттиа Бинотто, назначенный операционным и техническим директором в «Кик-Заубере», поделился, что гонщики Тео Пуршер и Габриэл Бортолето являются одними из кандидатов на место боевого пилота в 2025 году.