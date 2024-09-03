Алонсо объяснил, при каких условиях «Астон Мартин» станет быстрее в ближайших Гран-при

43-летний испанский двукратный чемпион Формулы-1, представляющий британскую команду «Астон Мартин», Фернандо Алонсо сказал, что «Астон Мартин» станет быстрее в ближайших Гран-при только при наличии больших пакетов обновлений.

«Пока мы не обновим машину, она будет такой, какая она есть, и это недостаточно хорошо. Недостаточно хорошо в Монце, недостаточно хорошо в Зандворте, в Спа, в Венгрии. Поэтому я не думаю, что в Баку, Сингапуре или Остине произойдут большие изменения, если только мы не привезём новые детали. Таков план.

Команда осознаёт ситуацию, команда работает изо всех сил. Мы сохраняем единство, продолжаем работать. В Нидерландах я набрал одно очко, здесь, в Монце, мы были близки к двум очкам, и это будет наша цель в следующих гонках», — приводит слова Алонсо издание Racingnews365.

Ранее Фернандо выразил несогласие с дисквалификацией Магнуссена на Гран-при Азербайджана.