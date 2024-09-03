Шварцман рассказал об отношениях с Бинотто на фоне слухов об интересе «Кик-Заубера»

Известный российский гонщик и чемпион Формулы-3 Роберт Шварцман рассказал о своих отношениях с итальянцем Маттиа Бинотто, назначенным операционным и техническим директором в «Кик-Заубере», на фоне слухов об интересе швейцарского коллектива, который с 2026 года станет «Ауди».

«Я очень уважаю Маттиа. Я работал с ним четыре или пять лет. Он и Лоран [Мекис] очень помогли мне в академии пилотов «Феррари». Они позволили мне достичь тех результатов, которые я получил. Бинотто и Мекис поддерживали меня, подталкивали меня и действительно заботились обо мне.

Что касается ещё одной свободной практики в составе «Кик-Заубера» и всего остального, я понятия не имею, мы это даже не обсуждали. Маттиа только что вступил в должность. Я тоже не знаю, как там устроено, кто чем занимается. Только что получил от них приглашение, за которое очень благодарен, провести практику [на Гран-при Нидерландов].

Мы прекрасно провели время. Я встретил много новых людей из «Кик-Заубера», очень хороших людей. Мне очень понравилось работать, пилотировать и находиться там. Это было действительно весело. Со своей стороны, если в будущем Маттиа или тот, кто позаботится о команде, захочет что-то сделать со мной, я буду очень рад», — приводит слова Шварцмана французское издание Auto Hebdo.

Ранее авторитетная бразильская журналистка Жулиане Серазоли сообщила, когда швейцарский коллектив хочет определиться со вторым пилотом.