Марко рассказал, как «Ред Булл» сможет победить в Кубке конструкторов

81-летний советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко сказал, что австрийский коллектив способен одержать победу в Кубке конструкторов, если трёхкратный чемпион Макс Ферстаппен будет финишировать первым, а мексиканец Серхио Перес – заканчивать гонки на пятом и выше местах.

«Послушайте, в Бельгии лучшая машина была у «Мерседеса», в Зандворте – у «Макларена», а в Монце – Леклер одержал победу на «Феррари». Без этих хаотичных побед у нас никогда не было бы того лидерства, которое мы имеем сегодня. Но, конечно, мы не можем всегда рассчитывать на то, что одна команда будет впереди в один момент, а другая – в другой.

Наша цель должна состоять в том, чтобы быть впереди своими силами. Отрыв в Кубке конструкторов сократился до восьми очков. Вам не нужно списывать со счетов нашу команду. Потому, если Макс снова начнёт побеждать, а Серхио — финишировать между третьей и пятой позициями — этого будет достаточно, чтобы успешно защитить титул», — приводит слова Марко издание Speedweek.

Ранее глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о шансах команды выиграть Кубок конструкторов.