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«Заблуждение — считать, что у нас была быстрейшая машина». Стелла — о ГП Италии

«Заблуждение — считать, что у нас была быстрейшая машина». Стелла — о ГП Италии
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал результаты команды на Гран-при Италии в Монце, где его подопечные Оскар Пиастри и Ландо Норрис заняли второе и третье место.

«Я хочу извлекать намного больше выгоды из конкурентоспособности нашей машины. Что касается гонки, я думаю, заблуждение — считать, что у нас была была быстрейшая машина. Леклер был так же быстр, как «Макларен», потому что он смог остаться с Оскаром на первом отрезке. Обычно, когда вы едете в грязном воздухе и держитесь за лидером гонки, это означает, что вы так же быстры, как и лидер.

Езда в грязном воздухе приводит к ещё большей деградации шин, но Шарль, хоть и испытал проблемы в заключительной части первого отрезка, и даже на втором отрезке он отставал от двух «Макларенов» по темпу, всё равно смог сохранить скорость», — приводит слова Стеллы издание Racingnews365.

Ранее руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу командной тактики в «Макларене».

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