Марко — о состоянии болида: в Монце мы поняли — у нас фундаментальная проблема

Консультант австрийского коллектива «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что команда обнаружила фундаментальную проблему болида в Монце во время Гран-при Италии.

«В Монце мы поняли, что в гоночном автомобиле RB20 существует серьёзная фундаментальная проблема. Положительным моментом является то, что все в комнаде работают вместе и прилагают огромные усилия, чтобы найти решение. После Гран-при Италии пройдут тесты шин, которые, возможно, помогут нам вернуться на правильный путь. Мы превратили гоночную машину, доминировавшую в первых гонках, в непредсказуемую машину, которой очень сложно управлять.

И мы должны от этого избавиться. Макс Ферстаппен был вторым по скорости во втором сегменте квалификации в Монце, сразу после Хэмилтона, но затем не смог найти сцепление с трассой в третьем сегменте на обоих комплектах шин. Такие колебания производительности в течение нескольких минут мы объясняем тем, что создали автомобиль, который чрезвычайно чутко реагирует на малейшие изменения – будь то внешняя температура, другой состав шин или меньшее количество топлива на болиде. И тогда хороший баланс автомобиля снова пропадает», — приводит слова Марко издание Speedweek.

Ранее Марко сообщил, как «Ред Булл» сможет одержать победу в Кубке конструкторов.