По совету Алонсо Бортолето хочет от «Кик-Заубера» двухлетний контракт

Юниор «Макларена» Габриэл Бортолето хочет от команды «Кик-Заубер» двухлетний контракт по совету двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо, сообщает журналист Роджер Бенуа. Бортолето представляет программу поддержки молодых пилотов, созданную Алонсо.

«Бортолето по совету Фернандо Алонсо хочет двухлетний контракт. Как и его главный соперник за место в команде — Валттери Боттас. Оба опасаются, что следующий сезон вряд ли будет лучше. 26 гонок без очков подряд отбрасывают тень на будущее.

Но ситуация с Бортолето сложнее для самого бразильца. Будучи участником «Макларена», он понимает, что в ближайшие несколько лет навряд ли что-то случится в составе команды Формулы-1. Если в последних четырёх гонках Формулы-2 он отстанет хотя бы на 10,5 очка от лидера Хаджара (академия «Ред Булл»), бразилец больше не сможет там выступать в 2025 году», — написал журналист в колонке издания Blick.

Ранее Алонсо прояснил интерес команд Формулы-1 к бразильцу.