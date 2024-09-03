Марко ответил, связан ли спад «Ред Булл» с уходом Ньюи

81-летний советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос, связаны ли низкие результаты в последних гонках с уходом Эдриана Ньюи.

«Мы считаем, что сравнение результатов, полученных в аэродинамической трубе и на гоночной трассе, также является частью проблемы команды. Конечно, среди фанатов бытует мнение, что наши низкие результаты как-то связаны с уходом Эдриана Ньюи. Но это неправда. Потому что уже весной Ньюи больше не участвовал во всех деталях разработки автомобиля.

Чего, конечно, нельзя отрицать, так это того, что Ньюи — это человек с невероятным опытом, который всегда его отличал. Но наша проблема в другом. Примеры «Мерседеса» и в меньшей степени «Феррари» показали, насколько сложно командам справляться с этими крылатыми машинами», — приводит слова Марко издание Speedweek.

Ранее Марко рассказал, как в «Ред Булл» нашли фундаментальную проблему в болиде.