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Марко ответил, связан ли спад «Ред Булл» с уходом Ньюи

Марко ответил, связан ли спад «Ред Булл» с уходом Ньюи
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81-летний советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос, связаны ли низкие результаты в последних гонках с уходом Эдриана Ньюи.

«Мы считаем, что сравнение результатов, полученных в аэродинамической трубе и на гоночной трассе, также является частью проблемы команды. Конечно, среди фанатов бытует мнение, что наши низкие результаты как-то связаны с уходом Эдриана Ньюи. Но это неправда. Потому что уже весной Ньюи больше не участвовал во всех деталях разработки автомобиля.

Чего, конечно, нельзя отрицать, так это того, что Ньюи — это человек с невероятным опытом, который всегда его отличал. Но наша проблема в другом. Примеры «Мерседеса» и в меньшей степени «Феррари» показали, насколько сложно командам справляться с этими крылатыми машинами», — приводит слова Марко издание Speedweek.

Ранее Марко рассказал, как в «Ред Булл» нашли фундаментальную проблему в болиде.

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