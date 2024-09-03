Вольф отверг предположение Росберга о дуэли пилотов в сезоне-2025

52-летний австрийский руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф отверг предположение чемпиона и бывшего гонщика коллектива Нико Росберга о дуэли между Джорджем Расселлом и юниором Андреа Кими Антонелли из-за интереса коллектива к трёхкратному чемпиону Максу Ферстаппену.

«Мы собираемся долго работать с Джорджем и Андреа, они участвуют в юниорской программе с самого раннего возраста, и очевидно, что вы всегда выбираете лучших из своих представителей. На пилотов всегда оказывается давление. Оно есть и на Джорджа, когда он идёт против Величайшего (Льюиса Хэмилтона) и Расселл побеждает в гонках, и тогда люди спрашивают, а остаётся ли Величайший таким или уже нет.

Теперь Джордж пойдёт против молодого парня, только дебютирующего в Формуле-1. И мы приложим все усилия для более комфортных отношений между Расселлом и Антонелли, чтобы добиться максимальных результатов», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

Ранее Вольф рассказал, как будет вести себя с дуэтом Расселла и Антонелли.