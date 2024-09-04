Кандидат на место в «Ред Булл» принял участие в шинных тестах после Гран-при Италии

Резервист «Ред Булл» новозеландец Лиам Лоусон, являющийся кандидатом на место в составе в сезоне-2025, на болиде RB20 и британец Джордж Расселл из «Мерседеса» на W15 провели шинные тесты «Пирелли» в Монце после Гран-при Италии.

Расселл был быстрейшим, показав результат 1:20.747 на мягкой резине, проехав при этом 127 кругов. Лучшее время Лоусона было 1:22.126. Лиам преодолел 104 круга в Монце.

В рамках программы испытаний «Пирелли» составов и конструкций шин 2025 года всем командам предоставляется возможность принять участие в одном из нескольких запланированных тестов в течение сезона. Последние подобные тесты проводятся в Италии на этой неделе.

Тесты не позволяют проводить какие-либо эксперименты с настройками, автомобили работают в ранее использованных конфигурациях в гонке и используют только те шины, которые назначает в любой момент «Пирелли».