Менеджеру Ньюи задали вопрос о новости про контракт Эдриана с «Астон Мартин»

Бывший владелец команды Формулы-1, а ныне менеджер известного конструктора Эдриана Ньюи Эдди Джордан отказался комментировать новости в СМИ о договорённостях, достигнутых между его клиентом и «Астон Мартин». Ранее сообщалось, что стороны якобы согласовали условия контракта.

«Я не готов отвечать на этот вопрос. Пока откровенно говорить я не могу», — приводит слова Джордана BBC.

Напомним, «Ред Булл» объявил об уходе Ньюи 1 мая. В пресс-релизе австрийского гоночного коллектива сообщалось, что до своего ухода Эдриан сосредоточится на разработке первого гиперкара «Ред Булл» RB17, который уже в итоге был представлен в середине июля.

Ранее сразу два издания назвали сумму будущей зарплаты Эдриана в «Астон Мартин».

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