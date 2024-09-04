Владелец «Астон Мартин» Стролл высказался о Ньюи на фоне слухов о его переходе в команду

Владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл высказался о конструкторе Эдриане Ньюи, которого многие СМИ связывают с его командой. Специалист должен покинуть «Ред Булл» в следующем сезоне.

«С Эдрианом мы общаемся не то чтобы в течение нескольких месяцев. На самом деле речь идёт о годах. Эдриан, безусловно, самый талантливый человек в Формуле-1, а если судить по его послужному списку, то и в истории. Поэтому я был бы очень рад, если бы Эдриан присоединился к нашей команде. Думаю, в любой другой команде Формулы-1 могли бы сказать то же самое», — приводит слова Стролла издание BBC со ссылкой на Bloomberg.

Ранее называлась причина, по которой Эдриан не станет переходить в итальянскую команду «Феррари».

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