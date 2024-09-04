Тото Вольф назвал главного претендента на победу в Кубке конструкторов

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о непростой ситуации австрийской команды «Ред Булл», в которой она оказалась в последнее время.

«Ред Булл» – потрясающая команда, и я уверен, что у них будут хорошие гонки. Пусть «Макларен» сейчас и является явным фаворитом в Кубке конструкторов», — приводит слова Вольфа издание Motorsport Week.

В настоящий момент «Ред Булл» продолжает лидировать в Кубке конструкторов, однако потерял солидное преимущество, которое у него было ранее. Сейчас на счету гоночного коллектива из Австрии 446 очков.У идущего вторым «Макларена» 438 баллов.

Ранее Вольф поделился мнением о выступлении «Ред Булл» на минувшем Гран-при Италии.

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