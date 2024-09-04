Названы дата и точное время, когда «Астон Мартин» может объявить о контракте с Ньюи

Британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» проведёт пресс-конференцию 10 сентября, за несколько дней до старта Гран-при Азербайджана. Об этом информирует Daily Express. Гоночный коллектив не стал раскрывать программу предстоящего мероприятия, но многие эксперты ожидают, что на пресс-конференции будет объявлено о подписании контракта с конструктором Эдрианом Ньюи.
Журналист Адам Хей-Николлс на своей странице в социальных сетях добавил, что начало пресс-конференции запланировано на 13:00 по московскому времени.
Ньюи покинет «Ред Булл» по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.
Ранее об Эдриане высказался владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл.