«Вот почему он выигрывает чемпионаты». Брандл похвалил Пиастри за обгон в Монце

Известный британский обозреватель Мартин Брандл объяснил, почему положительно смотрит на решение пилота «Макларена» Оскара Пиастри, обогнавшего напарника Ландо Норриса на старте гонки Гран-при Италии.

«Гонщик во мне восхищается поведением Пиастри. Вот почему он выигрывает чемпионаты и вот почему он оказался в машине Формулы-1. Последнее, что его обрадует, это чемпионство Норриса на такой же машине. Это не означает, что от него не следует ждать помощи, но менталитет гонщика и инстинкт убийцы имеют решающее значение.

Помню, в Венгрии я сказал, что, если бы роли поменялись местами, я не был бы уверен в том, что Пиастри вернёт лидерство Норрису. Многие безжалостные и эгоистичные чемпионы, с которыми я гонялся, этого бы не сделали», — приводит слова Брандла Sky Sports.