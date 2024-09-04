Владельцу «Астон Мартин» Строллу задали вопрос, присоединится ли Ньюи к команде

Владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл выразил надежду, что авторитетный конструктор Эдриан Ньюи присоединится к его команде.

«Присоединится ли Ньюи к «Астон Мартин»? Конечно, я на это надеюсь», — приводит слова Лоуренса BBC со ссылкой на Bloomberg.

Напомним, Ньюи в настоящий момент является сотрудником «Ред Булл», но покинет австрийскую команду по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года. Ранее сообщалось, что серьёзную заинтересованность в подписании контракта с ним проявляла «Феррари». Говорилось, что «Скудерия» была готова предложить специалисту должность технического директора или суперконсультанта, чтобы дать ему максимальную свободу действий. Однако стороны не смогли прийти к консенсусу относительно распределения полномочий внутри команды.

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