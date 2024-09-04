Издание Motorsport назвало причины, по которым «Феррари» выбыла из борьбы за Ньюи

Итальянская команда «Феррари» отказалась поддерживать финансовое предложение конкурентов из «Астон Мартин» в борьбе за звёздного британского конструктора Эдриана Ньюи, сообщает издание Motorsport Italia.

Глава «Скудерии» Фредерик Вассёр смог найти средства, чтобы попытаться удовлетворить финансовые запросы Ньюи, и готов был предоставить ему возможность работать из Великобритании, однако «Астон Мартин», по слухам, предложил $ 100 млн за три года и бонусы по результатам. Также владелец «Астон Мартин» канадский миллиардер Лоуренс Стролл лично встретился с Ньюи, чтобы провести ему экскурсию по базе.

Сообщается также, что «Феррари», рассчитывавшей на признание бренда, мог не понравиться исключительно деловой подход Ньюи к переговорам.

Ожидается, что «Астон Мартин» объявит о подписании Ньюи 10 сентября.