Тото Вольф оценил перспективы «Ред Булл» в оставшейся части сезона Формулы-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением об актуальном положении дел в Формуле-1. В настоящий момент «Ред Булл» продолжает лидировать в Кубке конструкторов, однако потерял солидное преимущество, которое у него было ранее. Сейчас на счету гоночного коллектива из Австрии 446 очков. У идущего вторым «Макларена» 438 баллов. Топ-3 замыкает «Феррари», в активе которой 407 баллов. У «Мерседеса»292 очка. Он на четвёртой позиции.

«Не думаю, что «Ред Булл» нужно списывать со счетов. Для Формулы-1 здорово, что сейчас сложилась такая ситуация. Это настоящий рок-н-ролл. Борьба, которую мы наблюдаем между четырьмя командами, является отличной новостью для болельщиков и для всего спорта. Семь или восемь машин сейчас способны бороться за подиум, и это здорово», — приводит слова Вольфа Autosport.

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