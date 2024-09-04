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Беспилотное такси от Tesla представят на киностудии

Беспилотное такси от Tesla представят на киностудии
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Компания Tesla проведёт презентацию своего беспилотного такси на киностудии Warner Bros. Discovery Inc., сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Предполагается, что мероприятие пройдёт 10 октября, хотя изначально глава Tesla Илон Маск анонсировал презентацию на первую половину августа. Каких-либо подробностей об автомобиле не приводится.

Роботакси — не единственная новинка, которая ожидается от Tesla в этом году. В данный момент компания разрабатывает футуристичный автомобиль Roadster, который, по словам Маска, будет разгоняться до 100 км/ч быстрее чем за секунду и сможет развивать около 400 км/ч.

Также Маск отметил, что в Roadster в том числе используются наработки космической компании SpaceX. «Это будет нечто особенное», — описал он новый автомобиль.

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