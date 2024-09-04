Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Риккардо ответил на вопрос по поводу возможного давления со стороны Марко

Риккардо ответил на вопрос по поводу возможного давления со стороны Марко
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо признался, что не испытывает никакого давления со стороны кого бы то ни было, в том числе со стороны советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко.

«На меня не оказывалось никакого необоснованного давления. Не было такого, чтобы кто-то положил мне руку на плечо, завёл в комнату и сказал: «Эй, ты должен сделать кое-что». Я и сам знаю, что требуется. Возможно, в жёстком разговоре просто и нет никакой необходимости, потому что, опять же, я давно знаком с Хельмутом Марко и с системой. Мы все знаем, что требуется. Он не оказывал на меня дополнительного давления, не вёл себя некорректно или несправедливо – вовсе нет. Быть может, то, что сейчас обсуждается, он говорил в средствах массовой информации и это немного преувеличено. Я не чувствую от него негатива», — приводит слова Риккардо Speedcafe.

Материалы по теме
Риккардо извинился перед Хюлькенбергом за столкновение на Гран-при Италии

Автоспорт: главные события 2024 года:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android