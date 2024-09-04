Риккардо ответил на вопрос по поводу возможного давления со стороны Марко

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо признался, что не испытывает никакого давления со стороны кого бы то ни было, в том числе со стороны советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко.

«На меня не оказывалось никакого необоснованного давления. Не было такого, чтобы кто-то положил мне руку на плечо, завёл в комнату и сказал: «Эй, ты должен сделать кое-что». Я и сам знаю, что требуется. Возможно, в жёстком разговоре просто и нет никакой необходимости, потому что, опять же, я давно знаком с Хельмутом Марко и с системой. Мы все знаем, что требуется. Он не оказывал на меня дополнительного давления, не вёл себя некорректно или несправедливо – вовсе нет. Быть может, то, что сейчас обсуждается, он говорил в средствах массовой информации и это немного преувеличено. Я не чувствую от него негатива», — приводит слова Риккардо Speedcafe.

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