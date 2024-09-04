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Бинотто высказался о возможном переходе в «Кик-Заубер» Мика Шумахера

Бинотто высказался о возможном переходе в «Кик-Заубер» Мика Шумахера
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Операционный и технический директор «Кик-Заубера» Маттиа Бинотто ответил на вопрос по поводу возможного подписания контракта с немецким гонщиком Миком Шумахером. В следующем сезоне Формулы-1 к «Кик-Зауберу» присоединится другой немецкий пилот, Нико Хюлькенберг. Сейчас он выступает за «Хаас».

«Я очень хорошо знаю Мика по академии «Феррари». Я знаю, как здорово он может выступать. Он в нашем списке, как и многие другие. Мы не спешим с принятием решения», — приводит слова Бинотто SoyMotor со ссылкой на Sky Sport Germany.

Ранее сообщалось, что мама Мика, Коринна Шумахер, находясь в паддоке во время Гран-при Италии, высказала недовольство в адрес руководителя «Уильямса» Джеймса Ваулза после его слов о её сыне.

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