Фернандо Алонсо доставили созданный Эдрианом Ньюи гиперкар

Двукратному чемпиону Формулы-1 Фернандо Алонсо доставили гиперкар Aston Martin Valkyrie, сообщает британская команда. Отмечается, что автомобиль Алонсо получил в Монако и тут же проехал по улицам княжества. Ранее такую машину приобрёл руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

Aston Martin Valkyrie Фернандо Алонсо Фото: Aston Martin

Экземпляр Алонсо выкрашен в зелёный оттенок Satin Aston Martin Racing Green с полосами лимонного цвета, подчёркивающими аэродинамику гиперкара. В рамках уникальной отделки в задней части машины красуется надпись «Осторожно! Горячо!», а на педали газа выгравировано число 14 в честь номера, под которым испанец выступает в гонках с 14 лет.

Aston Martin Valkyrie Фернандо Алонсо Фото: Aston Martin

«Трудно выразить словами, как я ждал этого дня. Сесть за руль своей собственной Valkyrie, которую я создавал вместе с командой Q by Aston Martin, — это незабываемый момент. Valkyrie — это как машина Формулы-1 для обычных дорог», — отметил Алонсо.

Фернандо Алонсо за рулём Aston Martin Valkyrie Фото: Aston Martin

Гиперкар Aston Martin Valkyrie создан в годы сотрудничества британской марки с командой «Ред Булл» Формулы-1, а главным дизайнером машины стал знаменитый инженер Эдриан Ньюи. Под капотом у Valkyrie 6,5-литровый атмосферный двигатель Cosworth V12, который вместе со 162-сильным электромотором генерирует 865 кВт (1176 л. с.) мощности. Максимальная скорость машины — 400 км/ч. Тираж Valkyrie ограничен 150 экземплярами.

Aston Martin Valkyrie Фернандо Алонсо Фото: Aston Martin

Отметим, что в следующем году Aston Martin выставит две Valkyrie AMR-LMH в топовом классе марафона «24 часа Ле-Мана». Кроме того, британская марка работает над трековой версией спорткара Valhalla. Также напомним, что в этом году состоялась премьера нового гиперкара от Эдриана Ньюи — уже под именем Red Bull.