«Это может стать концом эпохи». AMuS обозначил условие для ухода Ферстаппена из «Ред Булл»

Авторитетный журналист Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт поделился мнением об актуальной ситуации в австрийской команде Формулы-1 «Ред Булл». В последнее время у гоночного коллектива наблюдается спад, из-за чего она растеряла больше преимущества в Кубке конструкторов. Пилот команды Макс Ферстаппен продолжает лидировать в общем зачёте пилотов, но также потерял солидное преимущество.

«Если ситуация не улучшится, Ферстаппен может вскоре сойти с корабля. Сторона Ферстаппена требует быстрого улучшения. Это должно стать предупреждением для «Ред Булл». Не на следующий год, а на 2026-й. Вот что сказал инсайдер из паддока: «Если побед не будет, Макс и тайские мажоритарные акционеры будут нервничать. Это может стать концом эпохи», — написал Шмидт в своей колонке на Auto Motor und Sport.

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