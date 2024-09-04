Хельмут Марко обозначил приоритет «Ред Булл» на фоне низких результатов

Советник по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что команда «быков» сосредоточилась на победе гонщика Макса Ферстаппена в личном зачёте среди пилотов.

«Несмотря на наши слабые результаты, Макс всё ещё опережает Ландо [Норриса] на 62 очка. Но это преимущество может быстро сократиться, если мы продолжим в том же духе. Если не предоставим Ферстаппену управляемую машину и проведём ещё несколько выступлений, подобных Гран-при Италии, то тогда всё будет возможным. И Ферстаппен может проиграть чемпионат. Серхио не плох, он просто медленнее Макса. Так что, конечно, наш приоритет — победа Макса в личном зачёте среди гонщиков, а не в Кубке конструкторов», — приводит слова Марко Racingnews365 со ссылкой на OE24.

В личном зачёте среди пилотов лидирует Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса из «Макларена» на 62 очка. В Кубке конструкторов «Макларен» сократил отставание от «Ред Булл» до 8 очков.