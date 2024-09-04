«Хайтек» близок к получению серьёзной денежной компенсации от ФИА

Известный журналист и эксперт Джо Сейвуд рассказал, что британская команда «Хайтек», созданная Оливером Оуксом, может получить денежную компенсацию от Международной автомобильной федерации (ФИА). Гоночному коллективу отказали в переходе в Формулу-1 по финансовым причинам.

«Говорят, что его команда «Хайтек» получит приличную сумму денег от ФИА в ближайшие несколько месяцев. Она хотела перейти в Формулу-1 и подала заявку одновременно с «Андретти». Но она была отклонена. Оукс и его сторонники посчитали, что это несправедливо, якобы их проект лучше, чем у «Андретти». Это привело к тихому судебному разбирательству из-за того, что ФИА отклонила заявку по финансовым причинам.

Говорят, что в «Хайтеке» утверждали, что, ФИА не должна участвовать в каких-либо коммерческих решениях, касающихся Ф-1, поэтому она не могла такое сделать. Чтобы не создавать проблем для президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема и его советников, было решено, что этот вопрос будет решён с использованием конфиденциального арбитражного процесса. Чтобы Оукс мог отстаивать свои права на деньги, и никто бы об этом ничего не узнал.

Ходят слухи, что «Хайтек» выиграл большую часть судебных издержек. Это говорит о том, что в арбитраже их позицию сочли более обоснованной, чем ФИА. Ожидается, что теперь начнётся второй этап оценки ущерба. Он пройдёт 16 сентября. Оукс не скажет ни слова, а ФИА даже не признает, что это дело существует», — написал Сейвуд в своём блоге.