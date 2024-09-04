Обозреватель Джо Сейвуд предположил, что «Ауди» может задуматься о продаже команды

Известный журналист и эксперт Джо Сейвуд предположил, что в «Ауди» могут задуматься о продаже команды Формулы-1. Напомним, гоночный коллектив «Кик-Заубер», принимающий участие в чемпионате в настоящий момент, с 2026 года будет выступать в Формуле-1 под маркой «Ауди».

«Маттиа Бинотто присутствовал весь уикенд Гран-при Италии, меняя футболки в зависимости от того, давал ли он интервью от «Кик-Заубера» или «Ауди». В воскресенье его сопровождал Гернот Дёльнер, генеральный директор «Ауди», который ничего не знает о Формуле-1. Предполагается, что он вообще не желает в этом участвовать, хотя совет директоров, похоже, приказал сделать так, чтобы программа заработала. Если это правда, то немного жаль Дёльнер, потому что команда не сможет поменяться в одночасье. Также есть вопросы о том, стоит ли продолжать, учитывая плохие финансовые результаты «Ауди» в последнее время и недавние новости о том, что её материнская компания «Фольксваген» собирается представить план экономии средств, который станет одним из самых радикальных в её истории. Он может даже привести к закрытию немецких сборочных заводов. Это было вызвано падением продаж. Однако влиятельный рабочий комитет обещает бороться с любыми закрытиями.

Можно предположить, что Дёльнер вскоре начнёт утверждать, что было бы лучше продать команду Формулы-1 (ещё и с прибылью) и выйти из игры. Обвинить экономику — хороший способ для автомобильных компаний уйти из Формулы-1. Никто не сможет сказать, что компания сбежала, потому что не справилась. Если посмотреть на экономический кризис 2008 года, это оказалось хорошим и простым способом для нескольких не очень успешных автомобильных компаний уйти из Формулы-1», — написал Сейвуд в своём блоге.