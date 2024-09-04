Антонелли рассказал, что помогло ему почувствовать уверенность для участия в гонках Ф-1

Новый боевой пилот «Мерседеса» 18-летний итальянец Андреа Кими Антонелли рассказал, как постоянные тесты помогли ему набраться уверенности для дебюта в Формуле-1.

«С того момент я провёл несколько тестов и заметил значительные улучшения. Я почувствовал себя намного лучше за рулём болида. Одним из моих слабых мест были длинные дистанции, но благодаря тестам я значительно улучшил это. Были и другие процедуры, которые заставили меня изменить моё мнение. Но, конечно, мне ещё многому предстоит научиться. Я попробовал справляться с полноценным гоночным уикендом, а авария в Монце стала доказательством, что я всё ещё учусь. Но каждый раз, когда сажусь в машину, то чувствую себя намного лучше.

Ощущение мощности болида, тормозов и большое количество людей в боксе вокруг машины — невероятное чувство. Это то, к чему я не привык. А потом появились слухи о переходе в Формулу-1, которые казались нереальными. Я полностью доверяю «Мерседесу», а они — мне. У их решения есть причина. Сейчас моя задача — сделать шаг вперёд, узнать как можно больше и быть готовым к 2025 году», — приводит слова Антонелли Racingnews365.