Бывший спонсор «Феррари» станет партнёром Формулы-1 в сезоне-2025

Формула-1 объявила, что испанская финансово-кредитная группа Santander станет её партнёром в рамках многолетнего соглашения с сезона-2025.

«Я рад, что Santander, невероятный мировой бренд, станет официальным партнёром Формулы-1. Santander имеет богатую историю в нашем спорте. Они знают, какую огромную платформу мы можем предоставить, чтобы донести их миссию до клиентов по всему миру.

Наш общий фокус на инновациях и предоставлении первоклассного обслуживания нашим клиентам и болельщикам является ключом к партнёрству. Я с нетерпением жду захватывающего будущего на трассе и за её пределами», — приводятся слова генерального директора Формулы-1 Стефано Доменикали в пресс-релизе.

Ранее команда Формулы-1 «Феррари» объявила о подписании спонсорского контракта с итальянской банковской группой UniCredit, который вступит в силу с 1 января 2025 года.