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Франко Колапинто дал оценку своей первой гонке за «Уильямс» в Формуле-1

Франко Колапинто дал оценку своей первой гонке за «Уильямс» в Формуле-1
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Новичок «Уильямса» Франко Колапинто положительно оценил свой результат в гонке Гран-при Италии в Монце. Колапинто занял 12-е место.

«Конечно, я очень рад предоставить команде хороший результат в первой гонке, которую провожу за «Уильямс». Джеймс, команда, доверилась мне, посадив за руль болида. Это было очень трудное решение, которое они приняли. Но я очень рад выступлению. Просто с нетерпением жду следующей гонки. Я чувствую себя всё более комфортно в машине. Это был хороший шаг вперёд, чтобы попытаться лучше понять, узнать больше», — приводит слова Колапинто GPblog.

Напомним, Франко Колапинто получил место боевого пилота в команде «Уильямс» до окончания нынешнего сезона. Он заменил американского пилота Логана Сарджента.

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