«Это кажется жестоким». Брандл — о дисквалификации Магнуссена на ГП Азербайджана

Известный британский обозреватель Мартин Брандл поделился мнением о предстоящей дисквалификации гонщика «Хааса» Кевина Магнуссена на Гран-при Азербайджана.

«Кевин Магнуссен финишировал 10-м, несмотря на 10-секундный штраф за столкновение. Помимо 10 секунд, он также заработал ещё два штрафных балла, что привело его к критическим 12. А это означает, что он должен пропустить следующую гонку в Баку. Это кажется жестоким. Баллы следует начислять только за очень серьёзные нарушения правил, а в остальном должно быть достаточно временного штрафа», — приводит слова Брандла PlanetF1.

Напомним, Кевин Магнуссен был оштрафован на 10 секунд и получил два штрафных балла за контакт с болидом Пьера Гасли («Альпин») во время недавнего Гран-при Италии. В настоящий момент в активе Кевина 12 баллов — что по правилам означает дисквалификацию на одну гонку. В связи с этим пилот «Хааса» пропустит ближайший этап Формулы-1, Гран-при Азербайджана. Ожидается, что вместо Магнуссена в Баку выступит Оливер Берман.

Гран-при Азербайджана состоится с 13 по 15 сентября.