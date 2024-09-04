Алонсо: мы оказываемся позади «Уильямса», «Хааса» и «РБ». Нам нужно поднять планку

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо выразил обеспокоенность, что команда начала уступать позиции. В гонке Гран-при Италии Алонсо финишировал 11-м, а его напарник Лэнс Стролл — 19-м.

«Мы ничего не можем сделать. Всё в руках нашей команды. Думаю, что Лэнс и я стараемся делать всё возможное каждый уикенд. Но мне кажется, что в этом году мы были очень близки к успеху. В Монце был один из тех уикендов, когда я был немного лучше. Был доволен машиной и достиг уровня, который, возможно, превышал 100%. Но это было 11-е место, так что я разочарован этим.

Нам нужно набраться терпения. Мы должны понимать, что наша главная цель — 2026 год. Но в то же время, я думаю, как команда, мы могли бы смириться с тем, что не попали в четверку сильнейших. Это лучшие гоночные коллективы, и они значительно опережают нас. Но сейчас мы оказываемся позади «Уильямса», «Хааса» и «РБ». Думаю, нам нужно поднять планку. Нам нужно стать лучше», — приводит слова Алонсо Autosport.