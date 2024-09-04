Карлос Сайнс оценил шансы «Феррари» побороться за Кубок конструкторов

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс считает, что у итальянского гоночного коллектива есть шанс побороться за Кубок конструкторов на фоне положительных результатов в гонке Гран-при Италии. Напомним, в Монце Сайнс финишировал четвёртым, а его напарник Шарль Леклер одержал победу.

«Судя по Гран-при Италии, у нас была настоящая гонка с «Маклареном». Это имеет решающее значение для Кубка конструкторов, потому что в Монце мы были командой, набравшей наибольшее количество очков. Это означает, что у нас есть большой шанс не только одержать больше побед в течение сезона, но и побороться за Кубок конструкторов. Я думаю, что если нам удастся быть быстрыми на других трассах, то будет плотная борьба с «Маклареном» и «Ред Булл», — приводит слова Сайнса Racingnews365.

В настоящий момент «Ред Булл» лидирует в Кубке конструкторов. На счету гоночного коллектива из Австрии 446 очков. У идущего вторым «Макларена» 438 баллов. Топ-3 замыкает «Феррари», в активе которой 407 баллов.