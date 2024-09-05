Берман отреагировал на подписание Антонелли в «Мерседес»

19-летний британский пилот Оливер Берман, который присоединится к «Хаасу» в 2025 году, прокомментировал объявление «Мерседеса» о заключении контракта с 18-летним итальянцем Андреа Кими Антонелли на сезон-2025.

«Не очень ожидаемое объявление. Шучу. Я очень рад за Кими. Это давно назревало. Об этом было много разговоров. Думаю, когда наконец-то объявляют о твоём будущем — это довольно приятное чувство. Особенно с «Мерседесом», учитывая то, как они выступают сейчас. Я очень рад за него», — приводит слова Бермана GPblog.

Итальянский юниор Андреа Кими Антонелли станет боевым пилотом команды Формулы-1 «Мерседес» в сезоне-2025, о чём 30 августа сообщила пресс-служба коллектива. Он заменит Льюиса Хэмилтона, который присоединится к итальянскому коллективу «Феррари» в следующем году.