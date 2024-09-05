Култхард — о замене Сарджента: в «Уильямсе» решили — кто угодно, но только не Логан

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард прокомментировал решение команды Формулы-1 «Уильямс» сделать аргентинца Франко Колапинто боевым пилотом до конца сезона-2024.

«К сожалению для Логана, я думаю, что в значительной степени решение было принято по принципу «кто угодно, но только не он». И поиск гонщика, которого вы знаете и который доступен прямо сейчас, заставил «Уильямс» обратить внимание на их академию. Нет сомнений, что Мик Шумахер был бы своего рода лампочкой, которую можно было бы вкрутить, щёлкнуть выключателем и добиться результата. Был ли он быстрее Алекса [Албона] или нет, для начала нужно это увидеть, чтобы ответить. Я думаю, что в «Уильямсе» решили: кто угодно, но только не Логан; давайте выберем того, в кого мы верим и сможем положиться в будущем», — приводит слова Култхарда PlanetF1.

Напомним, Франко Колапинто заменил американского пилота Логана Сарджента после Гран-при Нидерландов в Зандворте.