Кравиц предположил, что «РБ» объявит состав гонщиков на сезон-2025 до ГП Азербайджана

Репортёр Sky Sports Тед Кравиц выдвинул предположение, что команда Формулы-1 «РБ» может сделать объявление о составе гонщиков на сезон-2025 до Гран-при Азербайджана, раскрыв, кто станет напарником пилота Юки Цуноды.

«Будет ли объявлено о составе гонщиков в «РБ» перед Гран-при Азербайджана через пару недель? Мы все этого ждём. Даниэль Риккардо буквально телеграфировал об этом в четверг. Будет ли сделано объявление, что Лиам Лоусон станет напарником Юки Цуноды в «РБ» в следующем году? Этого все ждут», — сказал Кравиц в эфире Ted's Race Notebook.

Среди претендентов на место напарника Юки Цуноды — нынешний боевой пилот команды Даниэль Риккардо, а также резервист «Ред Булл» Лиам Лоусон.

Гран-при Азербайджана состоится с 13 по 15 сентября.