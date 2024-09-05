Марко ответил, будет ли Ферстаппен выступать за «Ред Булл» в 2025 и 2026 годах

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко не дал чёткого ответа, будет ли трёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен выступать за «быков» в сезоне-2026. Нынешнее соглашение Ферстаппена с австрийской командой истекает в 2028 году.

«В следующем году он будет выступать за «Ред Булл». Ну а 2026 год ещё так далеко. Сейчас мы полностью сосредоточены на чемпионате мира 2024 года», — приводит слова Марко Racingnews365.

Макс Ферстаппен стал победителем сезона Формулы-1 2023 года. Чемпионский титул он завоевал досрочно. Макс добыл его по итогам катарского спринта. Трофей в Катаре стал для Ферстаппена третьим подряд в «Королевских гонках».

В настоящий момент Макс Ферстаппен является лидером общего зачёта пилотов. В активе нидерландца 303 очка.