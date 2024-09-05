«Феррари» объявила нового технического директора по шасси

Команда Формулы-1 «Феррари» объявила, что француз Лоик Серра станет техническим директором по шасси в «Скудерии» с 1 октября этого года.

Напомним, в июле итальянский гоночный коллектив сделал заявление, что Энрико Кардиле, занимающий должность технического директора, покидает команду. Он принял предложение от «Астон Мартин». К работе в британской команде Энрико приступит в 2025 году. Его обязанности временно исполняет руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр.

Кардиле работал в итальянском коллективе с 2005 года. Он был главой отделов разработки шасси и аэродинамики, после чего был повышен до должности технического директора, сыграв важную роль в прогрессе «Скудерии».

Лоик Серра присоединился к «Феррари» в 2024 году. До этого он занимал должность директора по производительности в «Мерседесе», где работал с 2010 года.