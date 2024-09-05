Даниил Квят не смог выступить в Супер Формуле из-за антироссийских санкций

Бывший пилот Формулы-1 россиянин Даниил Квят вёл переговоры с командой TGM Grand Prix в японской Супер Формуле, но в итоге не смог в ней выступить из-за антироссийских санкций. Об этом Motorsport рассказал руководитель TGM Grand Prix Кацухиро Ихеда.

«Как японская команда мы не можем нанять его на работу. Он может получить визу и въехать в Японию, но не может работать и получать зарплату. Команда не может платить ему напрямую. Он чувствует, что если ему не могут платить, то нет смысла сюда приезжать. Это была самая большая проблема. Я попросил его обсудить это со спонсорами, но препятствия оказались слишком велики», — сказал Ихеда.

Последний сезон в Формуле-1 в качестве боевого пилота Даниил провёл за «Альфа Таури» в 2020 году. В 2021 году Даниил был резервным пилотом французской команды «Альпин», но место боевого пилота так и не получил.