Комацу рассказал, что «Хаас» уже заключил контракты со спонсорами на следующий сезон Ф-1

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу рассказал, что команда подписала несколько соглашений со спонсорами на следующий сезон Формулы-1.

«К нашей команде всегда был интерес со стороны спонсоров. Некоторые из них уже подписали контракт и будут с нами в следующем году. Это также помогло нам на рынке пилотов. Многие гонщики проявили интерес, чего мы не ожидали», — приводит слова Комацу Formula1a.uno.

В начале июля «Хаас» объявил о заключении долгосрочного контракта с 19-летним британским гонщиком Оливером Берманом. Он станет напарником французского пилота Эстебана Окона, который последние четыре года карьеры провёл в команде «Альпин».

В Кубке конструкторов «Хаас» занимает седьмое место, в распоряжении американского гоночного коллектива 28 очков.