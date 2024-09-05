Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Комацу рассказал, что «Хаас» уже заключил контракты со спонсорами на следующий сезон Ф-1

Комацу рассказал, что «Хаас» уже заключил контракты со спонсорами на следующий сезон Ф-1
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу рассказал, что команда подписала несколько соглашений со спонсорами на следующий сезон Формулы-1.

«К нашей команде всегда был интерес со стороны спонсоров. Некоторые из них уже подписали контракт и будут с нами в следующем году. Это также помогло нам на рынке пилотов. Многие гонщики проявили интерес, чего мы не ожидали», — приводит слова Комацу Formula1a.uno.

В начале июля «Хаас» объявил о заключении долгосрочного контракта с 19-летним британским гонщиком Оливером Берманом. Он станет напарником французского пилота Эстебана Окона, который последние четыре года карьеры провёл в команде «Альпин».

В Кубке конструкторов «Хаас» занимает седьмое место, в распоряжении американского гоночного коллектива 28 очков.

Материалы по теме
«Хаас» представит большое обновление на Гран-при США
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android