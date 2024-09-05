Машины Ford будут подслушивать пассажиров для показа рекламы

Компания Ford подала в Патентное и товарное ведомство США заявку на регистрацию системы, которая позволяет слушать разговоры водителя и находящихся в салоне пассажиров, чтобы показывать более подходящую рекламу, обратило внимание издание Motor Trend.

Предполагается, что система также будет учитывать географическое положение автомобиля и его скорость, предлагая водителям услуги и продукты, которые можно приобрести по пути следования. Также отмечается, что, если автомобиль движется по бездорожью или в спортивном режиме, частота показа рекламы будет снижаться, чтобы не отвлекать водителя.

Специалисты отмечают, что сама подача заявки ещё не означает, что в Ford будут использовать её в своих автомобилях. Одной из причин подачи заявки на этот патент называют попытку защитить интеллектуальную собственность и разработки компании.