Эдди Джордан: считаю, что для Антонелли есть место, но не в «Мерседесе»

Бывший владелец команды Формулы-1, а ныне инсайдер и аналитик Эдди Джордан усомнился в правильности решения «Мерседеса» подписать контракт с 18-летним итальянцем Андреа Кими Антонелли.

«Я всегда говорил, что, по моему мнению, давление «Мерседеса» будет слишком сильным для Кими, его дебюта и первого заезда. Так оно и оказалось. Его развернуло, а машина получила серьёзные повреждения. Я по-прежнему считаю, что для Антонелли есть место, но не в «Мерседесе» — вот что я скажу. Мне всё равно, насколько он быстрый. Его нужно поместить куда-то, где Тото и команда смогли бы получить для него год обучения и таким образом дать вырасти. Вот моё мнение по этому поводу.

Макс был в «Торо Россо». Кими Антонелли должен быть в «Уильямсе», куда Тото может его поместить. Это то, о чём мы говорили давно. Помните, что Берни Экклстоун всегда говорил, когда кто-то стремился к деньгам или чему-то ещё? «Заслужите это право». На данный момент я не вижу, чтобы Антонелли заслужил своё право. Пока нет. У меня нет этой уверенности. Извините», — сказал Джордан в подкасте Formula for Success.