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Должен ли «Макларен» применить командную тактику, сделав Норриса первым номером?

Должен ли «Макларен» применить командную тактику, сделав Норриса первым номером?
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Команда Формулы-1 «Макларен» высказывала нежелание отдавать приоритет одному из своих пилотов, из-за чего, по мнению многих, британский коллектив лишает себя шансов на титул. Однако после Гран-при Италии руководитель Андреа Стелла признал, что пора предоставить наилучшие возможности гонщику, у которого больше шансов на победу.

Напомним, в начале гонки пилот британской команды Оскар Пиастри обогнал своего напарника Ландо Норриса. Впоследствии Норрис заявлял, что обгон застал его врасплох и мог привести к столкновению. Пиастри же говорил, что не считает свои действия опасными. В итоге Оскар Пиастри финишировал вторым, а Ландо Норрис – третьим

«Чемпионат» предлагает читателям ответить на вопрос: должен ли «Макларен» применить командную тактику, сделав Норриса первым номером?

В настоящий момент «Ред Булл» продолжает лидировать в Кубке конструкторов, однако потерял солидное преимущество, которое у него было ранее. Сейчас на счету гоночного коллектива из Австрии 446 очков.У идущего вторым «Макларена» 438 очков.

В личном зачёте по-прежнему лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Норриса на 62 очка. Оскар Пиастри занимает четвёртое место, у него 197 очков.

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