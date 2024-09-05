Автомобильное шоу The Grand Tour продолжится без Кларксона, Хаммонда и Мэя

Компания Amazon объявила, что продолжит выпуск автомобильного шоу The Grand Tour и после ухода легендарной тройки ведущих Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя. Об этом в интервью британскому изданию Metro сообщил Хаммонд.

«The Grand Tour продолжится. Мы больше не будем его ведущими, но на Amazon Prime будут выходить новые серии. Не могу дождаться возможности сесть в собственное кресло и посмотреть, как кто-то другой будет этим заниматься. Это восхитительно», — сказал он.

Ранее был опубликован трейлер финального эпизода пятого сезона The Grand Tour, который, как предполагалось, станет заключительным для шоу. Премьера серии, которая станет последней для знаменитого трио, состоится 13 сентября. Кто именно продолжит вести передачу, не сообщается.

Напомним, Кларксон, Хаммонд и Мэй прославились в годы работы в передаче Top Gear на телеканале BBC. В 2015 году Джереми Кларксон после драки с помощником продюсера ушёл из шоу, после чего вместе с коллегами начал выпускать The Grand Tour. Шоу Top Gear продолжилось с новым составом ведущих, однако в прошлом году оно было окончательно закрыто.