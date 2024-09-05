Хельмут Марко рассказал, как «Торо Россо» хотел подписать Норриса

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что «Торо Россо» хотела подписать контракт с Ландо Норрисом ещё до его перехода в Формулу-1.

«У нас были серьёзные переговоры, и на тот момент [2019 год] у «Торо Россо» уже было соглашение с Ландо Норрисом. К сожалению, «Макларен» узнал об этом… и был пункт, который позволил Ландо прекратить наше сотрудничество», — рассказал Марко в подкасте Inside Line.

После 16 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 62 очка.

В Кубке конструкторов «Макларен» сократил отставание от лидирующего в командном зачёте австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» до восьми очков.