Подписавший недавно контракт с «Альпин» на сезон-2025 Джек Дуэн рассказал о странных тестах-дуэли с Миком Шумахером, которые организовала ранее французская команда на трассе «Поль Рикар» перед Гран-при Великобритании.

«Это было странно. Для меня это было просто работой. Я не думал ни о чём другом, кроме как в конце дня прыгнуть в машину и поехать так быстро, как только могу.

Неважно, кто против меня. Это не значит, что я такой же вне трассы. Но когда я в кокпите, у меня именно такой настрой. Я должен был зарекомендовать себя главным кандидатом, чтобы быть первым в очереди.

После первого квартала этого года я понял, что есть… скажем так, заяц, за которым можно погнаться, и есть вероятность, что я смогу его догнать. Не было никакой конкретной задачи. У многих гонщиков были контракты, и так много всего происходило, поэтому мне приходилось терпеть и ждать. Я рад, что моё терпение окупилось», — приводит слова Дуэна сайт Формулы-1.