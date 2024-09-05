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Хельмут Марко объяснил, как «Ред Булл» потерял Джонатана Уитли

Хельмут Марко объяснил, как «Ред Булл» потерял Джонатана Уитли
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, как австрийская команда потеряла своего спортивного директора Джонатана Уитли, который со следующего года будет работать в «Ауди».

«Джонатан Уитли был очень важной частью команды. Наши пит-стопы были эталоном, но не только это, вся наша работа – от тренировок механиков до взаимодействия с ФИА и так далее.

Но сейчас ему уже за 50. Он начинал механиком, так что это очень удивительная и очень впечатляющая карьера, и он хотел получить более высокую должность. К сожалению, поступило предложение от «Ауди», которое мы не смогли перебить ни по статусу должности, ни по предложенным деньгам. Лично я понимаю его, почему он идёт на этот риск, но для нас это, конечно, потеря», — рассказал Марко в подкасте Inside Line.

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