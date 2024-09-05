Хельмут Марко объяснил, как «Ред Булл» потерял Джонатана Уитли

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, как австрийская команда потеряла своего спортивного директора Джонатана Уитли, который со следующего года будет работать в «Ауди».

«Джонатан Уитли был очень важной частью команды. Наши пит-стопы были эталоном, но не только это, вся наша работа – от тренировок механиков до взаимодействия с ФИА и так далее.

Но сейчас ему уже за 50. Он начинал механиком, так что это очень удивительная и очень впечатляющая карьера, и он хотел получить более высокую должность. К сожалению, поступило предложение от «Ауди», которое мы не смогли перебить ни по статусу должности, ни по предложенным деньгам. Лично я понимаю его, почему он идёт на этот риск, но для нас это, конечно, потеря», — рассказал Марко в подкасте Inside Line.