Кристиан Хорнер назвал абсолютную причину последних проблем «Ред Булл»

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер назвал причину последних проблем его гоночного коллектива.

«Это на 100% вина баланса. У нас нет баланса между передней и задней осью. Из-за этого Макс [Ферстаппен] не может опираться на зад машины на входе в повороты, как и Чеко [Серхио Перес]. В результате приходится идти на компромисс, создавая недостаточную поворачиваемость, а это очень тонкая грань.

Последние наши обновления разбалансировали переднюю и заднюю оси нашей машины. Мы это видим. Наша аэродинамическая труба этого не показывает, но на трассе это видно», — приводит слова Хорнера Formu1aUno.

После 16 этапов Формулы-1 сезона-2024 в Кубке конструкторов «Макларен» сократил отставание от лидирующего в командном зачете австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» до восьми очков.