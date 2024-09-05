Эндрю Шовлин рассказал, увеличило ли новое днище W15 прижимную силу машины

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал, насколько эффективным оказалось новое днище их машины W15.

«В последних трёх гонках мы проводили сравнения различных комплектаций машины, в первую очередь сравнивая днище, и мы уверены, что новое создаёт дополнительную прижимную силу. Откуда мы это знаем? Мы измеряем уровень прижимной силы через датчики на подвеске.

Мы также видим уровень прижима и можем сопоставить его с тем, что видим в аэродинамической трубе, и это позволяет нам получить довольно точную информацию о том, соответствуют ли характеристики машины нашим ожиданиям.

Важно отметить, что это не тот большой прирост, который мы ожидали. Мы внедрили довольно небольшой пакет обновлений, но мы уверены, что именно он генерирует эту нагрузку.

Теперь перед нам встаёт сложный вопрос: повлиял ли новый пакет на какие-то неожиданные тонкие изменения в характеристиках управляемости машины? Это довольно сложно оценить, потому что машина будет вести себя по-разному на разных трассах. И последние две гонки были не такими хорошими, как некоторые предыдущие», — приводит слова Шовлина PlanetF1.