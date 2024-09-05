Ферстаппен рассказал, ладит ли он со своим напарником по «Ред Булл» Пересом

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ясно дал понять, что ему не нужен новый напарник по команде, так как у него отличные отношения с Серхио Пересом.

«Я всегда говорил, что главное – это стабильность и хорошая атмосфера в команде. И я говорил это во время летней паузы. Я сказал, что, по-моему, у нас есть и другие заботы, помимо размышлений о второй машине. Для меня этот вопрос не стоит на повестке дня.

Конечно, я хочу, чтобы Чеко оставался моим напарником по команде. Он отличный парень, мы отлично ладим, плюс он отличный гонщик. К счастью, он остаётся с нами, и теперь мы просто вместе пытаемся улучшить нашу машину», — приводит слова Ферстаппена мексиканская редакция Fox Sports.

После 16 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 62 очка.