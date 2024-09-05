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Бывший пилот Ф-1 Дорнбос считает, что Норрис не заслуживает статуса «номер 1»

Бывший пилот Ф-1 Дорнбос считает, что Норрис не заслуживает статуса «номер 1»
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Бывший пилот Формулы-1 Роберт Дорнбос считает, что Ландо Норрис не заслуживает быть первым номером «Макларена», даже несмотря на его борьбу за титул с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».

«Мне показалось интересным, что британская пресса встала на сторону Норриса. Я абсолютно не согласен с ними.
«Макларен» не может отдать предпочтение одному гонщику, потому что Оскар Пиастри этого не примет, а в Италии он просто был самым быстрым.

Если вы безупречно проводите гонку, сохраняете лидерство на первом круге, то, возможно, вы и можете просить об этом [статусе первого номера]. Но сейчас он недостоин того, чтобы вся команда работала только на него. Нельзя ошибаться в Лесмо, нельзя разносить вдребезги табличку на въезде на пит-лейн», — приводит слова Дорнбоса Grand Prix.

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